Sospeso flusso idrico a Palata

PALATA-ROCCAVIVARA. Si informa la cittadinanza che, a seguito di comunicazione della ASR Molise Acque del 22 settembre 2025, sarà sospeso il flusso idrico verso i comuni di Palata e Roccavivara per consentire i lavori di manutenzione nella camera di manovra del Serbatoio Croce Strangola.
L’interruzione dell’erogazione idrica è prevista dalle ore 09:00 del 29 settembre fino a tarda serata dello stesso giorno.
Si invita la popolazione a predisporre scorte d’acqua sufficienti per far fronte alla sospensione. Per qualsiasi chiarimento o necessità, gli utenti possono contattare GRIM Scarl al numero 0874 1919702, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.