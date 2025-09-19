Sostenibilità d’acciaio con la panchina “Steelosa”

TERMOLI. Ne abbiamo anticipato l’approdo in città, qualche giorno fa.

Il viaggio di Steelosa, la panchina simbolo del riciclo infinito dell’acciaio, fa tappa a Termoli! L’iniziativa è promossa da Ricrea – il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che ogni giorno lavora per dare nuova vita a barattoli, scatolette, tappi e lattine trasformandoli in risorse per le comunità.

Appuntamento il 25 settembre alle 11.30 in Piazza del Mercato per scoprire insieme questa installazione che unisce design, sostenibilità e fascino senza tempo. L’appuntamento sarà l’occasione per incontrare i rappresentanti Ricrea, sul tema del riciclo e delle buone pratiche ambientali.