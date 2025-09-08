Sostituzione gratuita dei contatori idrici a Larino

LARINO. La cittadinanza di Larino è invitata a verificare il proprio contatore dell’utenza idrica. Chi non avesse ancora ricevuto il nuovo smart meter digitale è pregato di contattare il numero 347 7355833 per essere inserito nella lista delle sostituzioni.

La ditta incaricata provvederà gratuitamente alla sostituzione dei vecchi contatori analogici fino al 15 ottobre 2025, a condizione che l’allaccio sia conforme. Per essere inseriti nella lista, è necessario contattare il numero indicato entro e non oltre il 10 ottobre 2025. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17, e le sostituzioni avverranno nelle stesse fasce orarie.

Inoltre, stasera sarà temporaneamente sospeso il flusso idrico per consentire il riempimento del serbatoio Montarone. L’interruzione durerà dalle 22:00 alle 06:00 di domani.