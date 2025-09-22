Sport City Day: gli Arcieri del Mare protagonisti a Termoli

TERMOLI. In occasione dello Sport City Day, l’Asd Arcieri del Mare (società arcieristica sportiva più numerosa del Molise) ha confermato ancora una volta il suo ruolo di riferimento per il tiro con l’arco a Termoli.

Con 30 anni di attività, la società ha portato numerosi atleti a competizioni nazionali, dimostrando che il tiro con l’arco, seppur considerato sport minore, è uno sport olimpico che sviluppa forza, resistenza, coordinazione, concentrazione e benessere fisico e mentale, oltre a disciplina, rispetto delle regole e dell’avversario.

Adatto a tutte le età, il tiro con l’arco è uno sport altamente inclusivo, che consente anche ad atleti con disabilità di partecipare e competere a pari livello.

Nella giornata di oggi, oltre ai numerosi arcieri presenti (anche dal capoluogo), vi era il presidente della Fitrco Molise, a sottolineare l’importanza di questa disciplina nella regione.

L’ASD Arcieri del Mare, da sempre attenta alla promozione di valori positivi, continua a essere una realtà che accoglie chiunque voglia mettersi alla prova, portando alla scoperta e alla promozione il più antico degli sport moderni.