Stasera l’evento sulla “Madonna di Fatima a Termoli”

TERMOLI. Questa sera, alle 17.30, nella sala del Cinema Oddo di Termoli, sarà presentato il fotolibro “La Madonna di Fatina pellegrina a Termoli ospite della parrocchia di san Timoteo”.

Il programma dell’iniziativa prevede i saluti del presidente della Regione, Francesco Roberti e del sindaco di Termoli, Nico Balice. Seguiranno gli interventi del parroco, don Benito Giorgetta, che ha coordinato tutto l’evento, e di Padre Luis Dias dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, custodi della statua pellegrina.

Modera la giornalista Dalila Catenaro. Al termine sarà proiettato il docufilm sull’avvenimento per ricordare le intense giornate mariane con la regia del termolese, Antonio De Gregorio. Il pellegrinaggio avvenne dal 27 aprile al 5 maggio 2024 a Termoli, periodo in cui sono stati vissuti dei giorni di grazia e di benedizione.