Termoli-Isole Tremiti: nuovi orari dei collegamenti marittimi dal 1° ottobre

TERMOLI-ISOLE TREMITI. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025, il servizio di trasporto passeggeri, veicoli e merci tra Termoli e le Isole Tremiti sarà regolamentato secondo le tabelle orarie stabilite dalla Capitaneria di Porto di Termoli.

Il capitano di fregata Giuseppe Panico, Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo, ha emesso la nuova ordinanza, basandosi su una serie di normative e regolamenti, tra cui:

Ordinanza n.04/2013 sulla navigazione nei pressi delle Isole Tremiti;

Istituzione della Riserva Naturale Marina delle Isole Tremiti (Decreto Interministeriale 1989);

Regolamento della navigazione e uso del porto di Termoli;

Ordinanze di accosti della stagione estiva 2025;

Codice della Navigazione e Codice della Nautica da Diporto;

Normativa internazionale COLREG ’72 per la prevenzione degli abbordi in mare.

Dettagli operativi

Per motivi di sicurezza, a causa della conformazione e del pescaggio degli approdi di San Domino e San Nicola, potrà ormeggiare una sola unità di linea per volta, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di sbarco e imbarco di passeggeri e merci. Eventuali accosti straordinari dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Autorità Marittima.

In caso di ritardi o motivazioni straordinarie, è obbligatorio comunicare tempestivamente l’Autorità Marittima, anche tramite VHF in situazioni urgenti. Le banchine sono destinate prioritariamente agli accosti di linea, e le unità che superano il tempo autorizzato dovranno spostarsi su disposizione dell’Autorità Marittima.

Normativa e responsabilità

I contravventori saranno puniti secondo il D.lgs. 171/2005 e il Codice della Navigazione, con responsabilità civile e penale per eventuali danni o molestie derivanti dalla condotta trasgressiva.

L’ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale della Guardia Costiera (www.guardiacostiera.gov.it) e diffusa tramite gli organi di informazione.