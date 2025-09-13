Termoli ospita il raduno del Caio Duilio C554

TERMOLI. Il porto di Termoli si prepara ad accogliere un appuntamento speciale: il Raduno degli Equipaggi Veterani dell’Incrociatore Lanciamissili Caio Duilio C554.
Una giornata dedicata al ricordo, all’amicizia e alla condivisione tra i marinai che hanno servito a bordo di questa storica unità della Marina Militare Italiana.
Programma della giornata
09:30 – 10: Arrivo dei partecipanti al porto di Termoli (Viale Marinai d’Italia, ingresso presso il ristorante Sottovento – Marina di San Pietro).
10 – 10:30: Ritrovo dei partecipanti al bar del ristorante Sottovento, momento di accoglienza e saluti iniziali.
10:30 – 12: Visita guidata alla Termoli storica, a cura dell’organizzazione: un’occasione per scoprire le bellezze del centro antico, il Borgo Medievale e i luoghi simbolo della città adriatica.
L’iniziativa unisce la memoria storica alla valorizzazione del territorio, creando un ponte tra le esperienze vissute in mare e l’accoglienza della comunità locale.