Tour “Amici Alberi” al parco comunale

TERMOLI. Torna il tour “Amici Alberi”! Siamo arrivati alla terza edizione e, per la prima volta, lo organizziamo in autunno. «L’appuntamento è dalle 15:30 alle 18:30, con ritrovo presso la grande quercia nel parcheggio lato area cani. Il tour è gratuito, adatto a tutti e durerà circa 90 minuti: una passeggiata lenta con 10 tappe, ognuna dedicata a un albero e animata da un “narratore” che ne racconterà storia e curiosità. Il percorso si concluderà all’interno del parco, vicino alle altalene. Durante il tragitto ci sarà una caccia al tesoro e, alla fine, un gioco creativo per tutti i bambini. Chi lo desidera può portare un telo e uno spuntino per una merenda sul prato. Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da camminata e borraccia d’acqua. Al termine del tour, lo staff del comitato sarà disponibile per informazioni, tesseramenti e piccolo merchandising a sostegno delle prossime attività e piantumazioni. Vi aspettiamo con entusiasmo!», sottolineano gli organizzatori.