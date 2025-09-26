Trekking acquatico per il nuovo anno scolastico alle Tremiti

ISOLE TREMITI. In occasione della Festa dell’Accoglienza presso la scuola dell’infanzia delle Tremiti, si è svolta un’esperienza speciale di trekking acquatico marino. Protagonisti dell’iniziativa sono stati i piccoli alunni della scuola isolana e gli studenti dell’Istituto “Mauro Del Giudice”, con annesso Istituto Nautico di Vico del Gargano.

Guidati da Angelo Falletta, presidente e fondatore dell’Associazione ATA Natura, i ragazzi e i bambini hanno potuto “passeggiare in acqua”, ammirando la bellezza del mare in totale sicurezza e tranquillità.

Una bellissima esperienza che ha unito grandi e piccini in un momento di scoperta, divertimento e condivisione, dando il via al nuovo anno scolastico con entusiasmo e gioia. La scuola che non stanca… la scuola che ci piace.