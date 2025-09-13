BONEFRO. «Un ambiente curato per la crescita dei nostri ragazzi. Abbiamo ritinteggiato interamente le aule della Secondaria di primo grado e garantito la manutenzione e pulizia degli spazi scolastici e delle aree esterne ai plessi, con particolare riferimento alla scuola dell’Infanzia. Il servizio di trasporto sarà attivo già dal primo giorno di scuola e la mensa dell’Infanzia sarà attivata la settimana successiva, d’intesa con la dirigente scolastica.

“Non scholae, sed vitae discimus” – non impariamo per la scuola, ma per la vita.

Lunedì 15 settembre si inizia: rivolgo a tutti, alunni, docenti e famiglie, insieme al personale e alla dirigente, i migliori auguri di buon anno scolastico, con fiducia, affetto e spirito di collaborazione». Così Nicola Giovanni Montagano, sindaco del Comune di Bonefro.