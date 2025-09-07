Una giornata all’insegna della cultura arbëreshë

URURI. Una splendida giornata quella di ieri, sabato 6 settembre, all’insegna della cultura arbëreshë a Villa Badessa, insieme allo Sportello linguistico con Pinuccia Campofredano e Maria De Rosa alla coordinatrice Fernanda Pugliese e al presidente della Federata Shoqatave Shiptare Itali Fatmir Behluli.

Dall’amministrazione comunale di Ururi: «Un grazie speciale all’Associazione culturale di Villa Badessa, che con passione e impegno si dedica alla salvaguardia della lingua arbëreshë in questa parte d’Abruzzo, e al sindaco e all’amministrazione di Rosciano Simone Palozzo per la calorosa accoglienza. Un momento prezioso di condivisione, memoria e identità».