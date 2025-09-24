Una sede temporanea per l’ufficio postale di Portocannone

PORTOCANNONE Poste Italiane comunica che da oggi, mercoledì 24 settembre, l’ufficio postale di Portocannone è operativo all’interno di un prefabbricato modulare a uso ufficio, posizionato in contrada Becciata, nei pressi del campo sportivo, in un’area individuata in concerto con l’amministrazione comunale.

Presso la nuova sede temporanea sono disponibili due sportelli abilitati a tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati”, come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti BancoPosta, e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

La struttura, che resterà operativa fino al riposizionamento dell’ufficio postale nella sede abituale di via Papa Giovanni XXIII, è aperta al pubblico secondo i consueti orari:

Lunedì – venerdì: 8.20 – 13.45

8.20 – 13.45 Sabato: 8.20 – 12.45

Nelle vicinanze, per tutte le operazioni “non radicate”, dal lunedì al venerdì (8.20 – 13.35) e il sabato (8.20 – 12.35), sono disponibili anche gli uffici postali di San Martino in Pensilis e Campomarino, entrambi dotati di ATM Postamat per prelievi e operazioni consentite.

Si ricorda che l’ufficio postale di via Papa Giovanni XXIII è indisponibile a seguito degli ingenti danni provocati da un evento criminoso. Durante questo periodo, Poste Italiane ha garantito la continuità dei servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Campomarino.

Infine, Poste Italiane informa che proseguono i lavori di rifacimento della sede di via Papa Giovanni XXIII a Portocannone. Al termine degli interventi, l’ufficio postale riaprirà al pubblico completamente rinnovato secondo il modello “Polis”.