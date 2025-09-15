Verso il distretto del cibo cerealicolo: esperti a confronto a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Questa sera, alle ore 18, la sala consiliare del Comune di Santa Croce di Magliano ospiterà un incontro pubblico dal titolo “Verso il Distretto del Cibo Cerealicolo Molisano”, promosso da Dema Welfare – Safety – Resilience e Hubacus Innovative Advisory Network.

L’evento rappresenta un momento di confronto strategico tra istituzioni, esperti e operatori del settore agricolo, con l’obiettivo di valorizzare e rafforzare la filiera cerealicola molisana attraverso innovazione, cooperazione e sviluppo territoriale.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Alberto Florio, del presidente Anci Gianfranco Paolucci e del presidente Anpci Giuseppe Notartomaso, interverranno:

la dottoressa Donatella Santinelli (Studio Italia Srl – Hubacus Network), che illustrerà i riferimenti normativi e le opportunità economiche dei distretti del cibo;

(Studio Italia Srl – Hubacus Network), che illustrerà i riferimenti normativi e le opportunità economiche dei distretti del cibo; la professoressa Maria Cristina Messia (Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti – Unimol), che parlerà del ruolo dei cereali nello sviluppo rurale del Molise;

(Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti – Unimol), che parlerà del ruolo dei cereali nello sviluppo rurale del Molise; il professor Angelo Belliggiano (Unimol), che approfondirà il tema dell’innovazione tecnologica e della cooperazione per la competitività del comparto.

A seguire, porteranno il loro contributo:

il dottor Giuseppe Palumbo (Presidente Agronomi Molise),

(Presidente Agronomi Molise), Aniello Ascolese (Direttore Coldiretti Molise),

(Direttore Coldiretti Molise), Antonio Forcione (Presidente Gal Trigno Castellelce),

(Presidente Gal Trigno Castellelce), Adolfo Colagiovanni (Direttore Gal Molise verso il 2000).

Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale alle Politiche agricole e agroalimentari, Salvatore Micone, che offrirà una riflessione sulle prospettive di crescita del settore cerealicolo.

L’incontro si configura come un’occasione concreta per costruire sinergie e delineare una strategia condivisa per il futuro dell’agricoltura molisana.