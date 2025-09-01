X
lunedì 1 Settembre 2025
Verso la “Giornata ecologica” a Portocannone

  • Redazione
  • Comunità

PORTOCANNONE. Stasera, a Portocannone, previsto l’incontro organizzativo per la giornata ecologica da programmare a breve.

«All’incontro sono invitati oltre i rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio, i genitori e i ragazzi delle locali scuole, e tutti i cittadini che vorranno partecipare! Prepariamoci per questo giornata ecologica, nel rispetto dell’ambiente e soprattutto per educare i nostri ragazzi su questo tema così delicato! Vi aspettiamo oggi alle ore 18.30 presso la sede comunale», l’invito del sindaco Francesco Gallo.

