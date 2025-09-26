Verso la giornata mondiale della salute mentale

TERMOLI. La salute mentale ci riguarda tutti, specialmente nelle situazioni di emergenza e crisi”. Con questo messaggio, il Circolo della Vela di Termoli si prepara ad ospitare, venerdì 10 ottobre, un’intera giornata dedicata alla riflessione e al confronto sui temi della salute mentale, promossa in collaborazione con il Centro di Salute Mentale cittadino e numerose associazioni territoriali.

Dopo l’accoglienza prevista alle 17:00, la manifestazione si aprirà con un incontro pubblico animato dal laboratorio di teatro comunitario del Centro Diurno “Chesensoha”, punto di riferimento per la creatività e l’inclusione. Seguirà, dalle 18 alle 19:30, lo spazio intitolato “Agorai, spazi per generare salute mentale”: una vera agorà pensata per trasformare esperienze personali, paure e speranze in momenti di dialogo condiviso tra cittadini, professionisti e volontari.

La sera sarà impreziosita da una cena di beneficenza: un’occasione conviviale che vuole rafforzare i legami tra i partecipanti, favorendo la nascita di nuove sinergie fra associazioni e gruppi locali. I fondi raccolti contribuiranno a finanziare progetti a sostegno della salute mentale nel territorio.

Durante tutta la giornata verranno allestiti stand informativi gestiti dalle realtà associative che hanno aderito all’iniziativa, testimonianza di una comunità sempre più consapevole e pronta a mettersi in rete.

Per informazioni sull’evento o per partecipare alla cena solidale, basta contattare Mara al numero indicato sulla locandina.

Termoli così si conferma città laboratorio sulla partecipazione sociale e solidale, mettendo la salute mentale al centro dell’agenda comunitaria.