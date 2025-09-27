“Viaggio in Cornovaglia”: il debutto letterario di Giuliana Milone

LARINO. “Viaggio in Cornovaglia – Inglese one to one” è il titolo del libro di Giuliana Milone, insegnante di Larino, che con questa prima opera si affaccia coraggiosamente sul complicato mondo dell’editoria italiana.

È una storia divertente che, tra una risata e l’altra, riflette sulle miserie della nostra società malata, minata da aspettative abnormi, ansie e stress.

È il racconto del viaggio strampalato di una giovane insegnante, eterna indecisa e soggetto ansioso, nel Regno Unito, nella suggestiva Cornovaglia.

Il viaggio, da settimana-studio a fini linguistici come se ne sentono tante, si trasforma gradualmente in un groviglio di grottesche bizzarrie, talmente assurde da stentare a credere che il suo racconto si ispiri a fatti realmente accaduti.

Il libro è stato pubblicato a fine maggio, edito dalla BookSprint Edizioni, ed è disponibile in e-book e cartaceo sul sito della casa editrice e su diverse piattaforme online. Chi preferisce recarsi in libreria, può ordinare il cartaceo.

Un’opportunità per immergersi nella lettura e condividere il libro d’esordio di Giuliana Milone.