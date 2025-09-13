“Vista Mare” porta Termoli su RaiUno

TERMOLI. La trasmissione “Vista Mare” su RAI 1, inizialmente prevista sabato 6 settembre, andrà in onda oggi, sabato 13 settembre alle 11.55

Il 29 luglio la troupe della trasmissione televisiva Vista Mare di RAI 1 è venuta a Termoli per girare una puntata di questo format, che sta riscuotendo un buon successo di ascolto, con circa 1.400.000 spettatori a puntata.

Gennaro Coppola, produttore e autore napoletano che firma Vista Mare, va in onda il sabato con inizio alle ore 11.55 su Rai 1 ed è condotto da Federico Quaranta, un professionista colto, meticoloso e capace di raccontare i luoghi con emozione sincera, con al suo fianco Diletta Acanfora, giovanissima giornalista che ha confermato il suo talento, mostrando empatia e naturalezza nel dialogo con le realtà locali.

Per il produttore Coppola, la trasmissione Vista Mare non è solo intrattenimento: è cultura viva. Raccontare le tradizioni, preservare le identità territoriali e trasmetterle al pubblico è ciò che rende il programma diverso da molti altri.

Il programma, firmato da Gennaro Coppola e Gianmarco Ravo, con la squadra di autori formata da Enzo Agliardi, Rosa Alvino e Titty Alvino, rappresenta quella collaborazione virtuosa tra professionalità interne ed esterne che caratterizza “l’anima operaia e artigiana dell’offerta Rai”, per dirla con le parole di Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Daytime.

Nelle riprese a Termoli, la troupe si è avvalsa, tra le persone coinvolte, del presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena per brevi notizie storiche sulla città, e della signora Lucia Marinaro, che ha mostrato come fare i “fusilli e i maccheroni a cippe”, specialità del nostro territorio da cucinare con sugo di carne o di pesce.