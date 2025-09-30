Workshop gratuito per gli anziani sui servizi digitali

CAMPOMARINO. Il Comune di Campomarino lancia una nuova e preziosa iniziativa dedicata agli anziani: un workshop gratuito di 20 ore per imparare a utilizzare i dispositivi digitali e ad accedere ai principali servizi pubblici online, come ad esempio lo Spid.

L’obiettivo del progetto è quello di favorire l’inclusione digitale, permettendo anche a chi non è cresciuto nell’era di internet di acquisire competenze pratiche e sentirsi più sicuro nell’uso delle nuove tecnologie. Un’occasione pensata per chi desidera restare al passo con i tempi, superando dubbi e difficoltà legati al mondo digitale.

Gli incontri saranno un momento di apprendimento ma anche di socialità, in cui i partecipanti potranno confrontarsi, fare domande e ricevere assistenza diretta.

“Non è mai troppo tardi per imparare” è lo spirito che accompagna questa proposta, con la quale l’amministrazione comunale intende incoraggiare anche coloro che si sentono poco portati o temono di essere troppo avanti con l’età per affrontare la digitalizzazione.

C’è però ancora poco tempo per iscriversi: la scadenza per presentare la domanda di partecipazione è fissata al 3 ottobre. Le richieste vanno inoltrate presso l’ufficio assistenza del Comune di Campomarino.

Un’iniziativa nuova, utile e inclusiva, che mette in risalto l’attenzione del Comune verso i cittadini più anziani e il desiderio di offrire strumenti concreti per ridurre il divario digitale.

Angelica Silvestri