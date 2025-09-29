Zammastra: la presentazione

TERMOLI. Sabato prossimo, 4 ottobre, alle 17, la Libreria Fahrenheit di Termoli (via Cina 34) ospiterà la presentazione di Zammastra, nuovo libro di poesie di Giulio Di Dio, pubblicato da Capire Edizioni. In caso di maltempo l’incontro si terrà nei locali del Gruppo Terminus (via Asia 3/v). Con l’autore dialogherà la poetessa e illustratrice Alessia Iuliano.

Giulio Di Dio (1992), medico, è nato a Niscemi e vive e lavora a Catania. Nel 2014 è tra i fondatori del Centro di Poesia Contemporanea di Catania. Nel 2018 ha pubblicato la sua prima raccolta Trame del silenzio (Le Farfalle). Sue poesie sono apparse su ClanDestino, nell’antologia Contemporary Sicilian Poetry: A Multilingual Anthology (Italica Press, 2023) e in Dark Way of Sicily – Voci black (ilglomerulodisale, 2024) a cura di Enzo Cannizzo.

Sul libro scrive il critico e poeta Davide Rondoni:

“Delicatissimo, potente, libero poeta della ‘possibilità’, Giulio Di Dio ci porta in questo libro in un continuo movimento tra senso della fine e possibili riaperture, tra abbandono con i suoi lancinanti bagliori e ombre e le tremanti luci di una vita che procede e che trova il suo canto. Lo trova mescolando lingua antica e attualissima, immagini arcaiche e flashes di contemporaneità. Perché la poesia, sa bene Di Dio, è un’arte del tempo, del ritmo e dell’indagine sul significato del tempo vissuto. E del suo evento presente.”

Un assaggio dai versi:

La parola che hai inventato

sta per entrare nell’orbita

tu fra le labbra

tienila ancora una sera

domani poi soffiala forte

sparala alta

nell’aria

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Libreria Fahrenheit, la collaborazione del Gruppo Terminus e il supporto tecnico di Francesco Pascucci. Al termine dell’incontro è previsto un brindisi con i partecipanti.