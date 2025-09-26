Drogata, violentata e filmata a Vasto: la vicenda di una 14enne finisce sui social

VASTO. Convinta a fumare marijuana, violentata e filmata.

Come riportato da La Stampa, sono state proiettate ieri mattina nell’aula del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, le immagini degli abusi subiti da una 14enne, filmati e caricati sui social.

Sul banco degli imputati ci sono due giovani, oggi di 16 e 17 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata e diffusione di materiale pedopornografico.

La vicenda risale al 2023, quando l’allora 13enne, come sostenuto dall’accusa, convinta da un’amica a fumare uno spinello e a recarsi a casa di uno dei due ragazzi, a Vasto. È lì che la giovanissima sarebbe stata violentata da quello che allora era ancora 15enne, e filmata dal secondo, al tempo suo coetaneo.

I video dell’abuso, sarebbero stati inizialmente condivisi in una chat whatsapp di classe, poi pubblicati addirittura su Instagram.

A causa dell’umiliazione la vittima è stata costretta a lasciare la sua città e cambiare scuola. Il giudice ha ascoltato altre testimonianze e ha aggiornato l’udienza al prossimo 22 ottobre per la discussione.