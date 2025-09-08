Al capannone Novatec anche il gruppo operativo speciale dei Vigili del fuoco, s’indaga sulle cause del rogo

TERMOLI. Proseguono le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza a seguito dell’incendio divampato nel pomeriggio di domenica 7 settembre all’interno di un capannone situato nella zona industriale di Termoli.



Nella giornata odierna è intervenuto anche il Reparto Gos (Gruppo Operativo Speciale) del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, con due mezzi per il movimento terra, al fine di procedere allo smassamento del materiale presente all’interno dell’edificio, operazione fondamentale per permettere il completo spegnimento dei focolai residui e garantire la piena messa in sicurezza dell’area. Sul posto è inoltre presente il personale del Niat (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale), impegnato con attrezzature e strumentazioni specialistiche nell’attività di indagine finalizzata all’individuazione delle cause che hanno originato il rogo.