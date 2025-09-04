Ancora una Caretta caretta spiaggiata sul litorale Nord

TERMOLI. Un nuovo esemplare di tartaruga marina della specie Caretta caretta è stato rinvenuto senza vita lungo il litorale Nord di Termoli, richiamando l’attenzione delle autorità competenti.

Sul posto sono prontamente intervenuti i militari della Guardia costiera di Termoli, che hanno effettuato i rilievi necessari per accertare le condizioni dell’animale e gestire l’emergenza nel rispetto dei protocolli ambientali. Il Comune di Termoli è stato immediatamente informato per avviare le operazioni di rimozione della carcassa. Sul posto anche il veterinario dell’Asrem.

L’area è stata delimitata e messa in sicurezza, garantendo al contempo la tutela dell’ambiente circostante e la tranquillità dei bagnanti.