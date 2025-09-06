Antonacci: «Ci stringiamo in un unico abbraccio alla famiglia Travaglini»

GUGLIONESI. «Di fronte a tali disgrazie l’intera comunità assiste incredula a quando a volte sia crudele il destino».

Inizia così il messaggio commosso del sindaco di Guglionesi, Leo Antonacci, dopo la tragedia che ha colpito la famiglia Travaglini e l’intera cittadinanza. Il sindaco ha espresso la vicinanza dell’amministrazione e di tutta la comunità con parole intrise di dolore.

«La tragedia che ha colpito la famiglia Travaglini è di quelle che lasceranno un segno indelebile nella nostra comunità che nemmeno il tempo cancellerà. Noi tutti guglionesani ci stringiamo in un unico abbraccio alla mamma, al fratello ed alla sorella, sapendo che nulla potrà alleviare il loro dolore. Solo un rispettoso silenzio ed una preghiera per Antonio».

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di venerdì 5 settembre 2025, in contrada Chiancate, nell’agro di Guglionesi. L’agricoltore Antonio Travaglini, 49 anni, stava lavorando quando il suo trattore si è improvvisamente ribaltato, probabilmente a causa del cedimento del terreno.

Il mezzo lo ha schiacciato, lasciandogli purtroppo nessuna possibilità di scampo. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati dal mancato rientro a pranzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Termoli, il 118 Molise e i Carabinieri, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Dopo il nulla osta della Procura di Larino, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli per l’ispezione cadaverica.

I funerali si svolgeranno domani, domenica 7 settembre, nella Chiesa Madre di Guglionesi, dove parenti, amici e compaesani potranno stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità guglionesana, che si stringe attorno ai suoi cari in un abbraccio collettivo.

