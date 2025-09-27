Arrestato dai Carabinieri con cocaina e hashish

CAMPOMARINO. Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Termoli. Nel corso di un servizio mirato svolto a Campomarino, i militari della Sezione Radiomobile e della locale stazione hanno tratto in arresto un uomo di 40 anni, originario della provincia di Foggia, trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga.

Durante la perquisizione, l’uomo è stato sorpreso con circa 55 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish. Il materiale è stato immediatamente sequestrato e il soggetto condotto presso la casa circondariale di Larino, a disposizione della Procura della Repubblica.

Nel corso dell’udienza di convalida, l’arresto è stato confermato e nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora. L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma nel presidio del territorio e nella lotta ai fenomeni legati alla diffusione delle droghe.

I Carabinieri ribadiscono l’importanza della collaborazione dei cittadini e invitano a segnalare situazioni sospette, contribuendo così alla sicurezza della comunità.