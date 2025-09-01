TERMOLI. Artista di strada minacciato e roulotte danneggiata: nuova denuncia da Rio Vivo.

Un artista di strada che vive in una roulotte a Rio Vivo ha lanciato un appello pubblico attraverso un gruppo Facebook locale, denunciando minacce e atti di vandalismo da parte di un altro uomo, straniero da poco tornato in città. L’artista, che si guadagna da vivere come clown realizzando palloncini per bambini in cambio di piccole offerte, ha raccontato di essere stato ripetutamente intimidito da un individuo che lo perseguita, gli chiede denaro e ha danneggiato la sua roulotte.

«Mi minaccia, mi rompe la roulotte, non so cosa fare», scrive nel post in un sito annunci locale, chiedendo consiglio alla comunità. Il tono è quello di chi vive in una condizione di estrema vulnerabilità, cercando aiuto in un contesto che sembra ignorarlo.

Un copione già visto. Giorni fa, mentre un altro senza dimora si trovava alle Isole Tremiti per lavoro, la sua roulotte era stata vandalizzata nel parcheggio della Madonna delle Grazie. Il mezzo, chiuso da oltre un mese, era stato trovato danneggiato al suo ritorno. In quell’occasione, il parroco del santuario era stato informato e si era sperato nell’aiuto delle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili.

Oggi, la situazione si ripete, ma con un volto preciso: un uomo che lo minaccia e lo perseguita. La paura è concreta, e la roulotte — unico rifugio — è di nuovo al centro di un episodio inquietante.

Una vicenda che preoccupa, come aveva sottolineato anche una volontaria che assiste i senza dimora.