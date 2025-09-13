Assalto al bancomat della Bcc: ingenti danni alla filiale, caccia ai malviventi

TERMOLI. Dopo alcune settimane di tregua, torna l’incubo della “Marmotta”, ma questa volta a Termoli

Nella notte, i malviventi hanno fatto esplodere la postazione Atm della Bcc di via Corsica, mentre erano alla ricerca di contanti. L’esplosione, avvenuta intorno alle 3.45, ha svegliato e allarmato i residenti della zona.

L’area è stata immediatamente perimetrata dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, che hanno anche chiamato gli artificieri della questura di Pescara, i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso, la scientifica dei Carabinieri e alcuni dipendenti della banca.

Il botto assordante è stato udito dai residenti intorno alle 3.45, quando i malviventi entrati in azione hanno inserito l’ordigno nella colonnina Atm.

I sopralluoghi preliminari confermano danni molto ingenti alla filiale, con banconote disperse nell’area e finestre esplose sul retro dell’istituto; il bottino raccolto dai malviventi sembra modesto.

Le indagini sono in corso, le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di risalire all’identità degli autori del colpo.

Le autorità stanno continuando a coordinare le verifiche per valutare l’entità dei danni, mentre la filiale resterà chiusa fino a nuova comunicazione, per consentire le necessarie verifiche strutturali e i lavori di ripristino.