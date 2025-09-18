Atti persecutori contro l’ex compagna: scatta il divieto di avvicinamento

CAMPOBASSO. È stato rintracciato e sottoposto a misura cautelare un uomo di 50 anni residente nel capoluogo, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Campobasso su richiesta della Procura, prevede il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla sezione reati contro la persona della Squadra Mobile, l’uomo avrebbe messo in atto una serie di condotte moleste e reiterate nel tempo: messaggi e telefonate insistenti, pedinamenti, aggressioni fisiche, pubblicazione non autorizzata di fotografie sui social. Comportamenti che hanno generato nella vittima un perdurante stato d’ansia e un fondato timore per la propria incolumità.

L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso l’esecuzione immediata della misura cautelare, a tutela della donna e della sua sicurezza.

Sottolineato dalla Procura come questo episodio rientri in una casistica purtroppo sempre più frequente. Solo nel corso del 2025, le forze dell’ordine della provincia hanno gestito oltre 40 procedimenti classificati come “Codice Rosso”, con l’emissione di analoghe misure cautelari.

L’azione della Procura si conferma decisa nel contrasto a ogni forma di violenza di genere, con l’obiettivo di prevenire escalation che possano sfociare in reati più gravi.