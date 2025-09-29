Auto esce fuori strada a Petacciato, ferita una 56enne

PETACCIATO. Nel medio pomeriggio di oggi è avvenuto un altro incidente stradale, sulla SP 51, in territorio di Petacciato, al km 7. Una donna al volante della sua auto ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, a causa di un cedimento meccanico, uscendo fuori strada. La signora, una 56enne del posto, per fortuna non ha avuto conseguenze di rilievo, ma è stata soccorsa, comunque, dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, e trasportata per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. A intervenire, per le rispettive competenze, sia i Carabinieri della locale stazione, che i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.