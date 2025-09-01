Auto investe scooter in piazza del Papa e fugge via

TERMOLI. Nella serata di ieri, presso la rotatoria di Piazza del Papa, avvenuto un incidente stradale tra un’automobile e uno scooter. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto non si sarebbe fermata dopo l’impatto, allontanandosi dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso.

Il conducente dello scooter, di 62 anni, è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso con diverse escoriazioni. I sanitari hanno effettuato gli accertamenti del caso per escludere lesioni più gravi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del conducente dell’auto, al momento irreperibile. Si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.