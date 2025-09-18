Auto taglia la strada a uno scooter, feriti due studenti

TERMOLI. Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi in via Firenze. A farne le spese sono stati due ragazzi a bordo di uno scooter, che stavano andando a scuola quando sono caduti sull’asfalto per cause ancora da accertare.

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte, un’auto avrebbe tagliato la strada al ciclomotore. Per evitare l’impatto, i due giovani sono stati costretti a una brusca manovra d’emergenza che ha fatto perdere loro il controllo del mezzo. La caduta è avvenuta senza che ci sia stata una collisione diretta tra i due veicoli.

I due ragazzi sono stati immediatamente soccorsi da un altro giovane, che si è fermato per prestare aiuto.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Termoli per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. Le condizioni dei due giovani non sembrerebbero gravi. In attesa dell’ambulanza per ricevere le prime cure mediche. Le indagini sono in corso per accertare con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire le eventuali responsabilità.