lunedì 1 Settembre 2025
Autobus turistico ostruisce ingresso del cimitero, all’invito a spostarlo l’autista risponde in modo “osceno”

  • Redazione
  • Cronaca

TERMOLI. Parcheggio del cimitero: non solo i camper a sostare in modo compulsivo, ma ci sono anche autobus turistici e ieri tra un commerciante e un autista sono state scintille.

Il fioraio, che ha postato poi tutto sul proprio profilo Facebook, con un video eloquente, ha chiesto al conducente del pullman, proveniente dalle Marche, di spostare il mezzo, poiché ostruiva l’ingresso del cimitero, per tutta risposta, quest’ultimo, con fare davvero oxfordiano, si è calato i pantaloni dinanzi a lui, con un gesto davvero esecrabile.

«È molto difficile poter mantenere la calma con chi è indisciplinato. L’autista si parcheggia insieme ad altre auto, ostruendo l’accesso al cimitero di Termoli».

