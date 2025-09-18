«Calci e pugni a un’autista»: Ugl Autoferro denuncia l’aggressione

CAMPOBASSO. Momenti di tensione ieri pomeriggio al Terminal Bus di Campobasso, dove un autista della società Sati Spa è stato vittima di un’aggressione mentre svolgeva il proprio lavoro.

In una nota, la Ugl Autoferro ha espresso ferma condanna per l’episodio e ha chiesto alle autorità competenti di intensificare i controlli sui mezzi e nelle stazioni, affinché simili atti di violenza non si ripetano, a tutela degli autisti, dei passeggeri e dell’intero servizio di trasporto pubblico.

«Purtroppo, il 16 settembre 2025 alle ore 18,15 presso il Terminal Bus della città di Campobasso si è verificato un atto di violenza nei confronti dell’autista della società Sati Spa, che stava svolgendo correttamente le proprie mansioni chiedendo il titolo di viaggio prima della partenza della linea CB 043 per San Biase. A tale richiesta, invece, l’autista ha ricevuto calci e pugni». Scrive la Ugl Autoferro.