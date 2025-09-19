Controlli notturni a Termoli: GdF sequestra 32 grammi di hashish e materiale per lo spaccio

TERMOLI. I finanzieri della Compagnia di Termoli, nella notte del 16 settembre, nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno effettuato un controllo di polizia nei confronti di due persone a bordo di un’autovettura.

All’esito del controllo sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro alcuni grammi di hashish, occultati all’interno del mezzo.

Successivamente, è stata eseguita una perquisizione d’iniziativa presso l’abitazione del conducente, che ha portato al sequestro di ulteriori 32 grammi di hashish, nonché di strumenti utilizzati per la pesatura e il confezionamento delle dosi: un bilancino di precisione, un coltello da cucina con residui di sostanza stupefacente e alcune bustine di cellophane.

L’utilizzatore dell’immobile è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino per il reato di cui all’art. 73 dPR 309/90 (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti).

Si ricorda che, secondo il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna.

L’attività di servizio testimonia il costante presidio della Guardia di finanza per la tutela della legalità, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare fenomeni di elevata pericolosità sociale, come lo spaccio di sostanze stupefacenti.