Cordoglio social per la scomparsa di Gianni Tozzi

TERMOLI. Termoli è sotto shock per la notizia della morte improvvisa di Gianni Tozzi, 47 anni, trovato senza vita nella sua abitazione del quartiere Rio Vivo-Marinelle nella tarda mattinata di giovedì 11 settembre.

I soccorsi del 118 e dei volontari della Misericordia, intervenuti insieme ai Carabinieri, non hanno potuto fare nulla: a stroncarlo sarebbe stato un infarto fulminante.

Sui social si moltiplicano i messaggi di incredulità e dolore: «Mamma mia, quante persone giovani che muoiono… Rip, condoglianze ai familiari», scrivono amici e conoscenti. Accanto alla commozione, non mancano purtroppo commenti irrispettosi, subito respinti da chi ricorda il rispetto dovuto in momenti come questo.

I funerali si terranno sabato 13 settembre alle ore 10 nella chiesa di San Timoteo. La camera ardente è stata allestita alla Casa Funeraria Carrino in via del Pesco n.15, aperta dalle 8.30 alle 20.

Termoli piange un’altra giovane vita spezzata e si stringe attorno alla famiglia Tozzi in questo momento di profondo dolore.