MONTENERO DI BISACCIA. Comunità sconvolta a Montenero di Bisaccia per la morte della 25enne in dolce attesa, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla SP 55. Tra i primi a esternare cordoglio e dolore, il consigliere comunale Nicola Palombo.

«Di nuovo, un dolore profondo attraversa la nostra comunità. Una giovane vita spezzata, in un momento che avrebbe dovuto essere pieno di futuro. In certi casi le parole si fermano. Resta solo il silenzio, la vicinanza, il rispetto. In una comunità piccola, tragedie come questa hanno il peso di un lutto familiare. E quando a spezzarsi è il filo della vita nel suo momento più pieno, il dolore diventa silenzioso, immenso, inspiegabile. A nome mio e di chi mi è vicino, un pensiero di affetto e di sincera vicinanza alla famiglia, agli amici, a chi le voleva bene. Che la terra le sia lieve. E che il vuoto che lascia trovi conforto in un abbraccio corale, umano, rispettoso».