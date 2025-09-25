Distributori automatici manomessi in municipio, scatta la denuncia

TERMOLI. Tra giugno e agosto 2025, ignoti hanno manomesso e danneggiato il distributore automatico collocato nell’atrio degli uffici comunali, in via Sannitica.

La risposta dell’Amministrazione non si è fatta attendere. Nella seduta del 19 settembre, la Giunta comunale ha deliberato all’unanimità l’autorizzazione al sindaco Nico Balice per presentare denuncia-querela e avviare la costituzione del Comune come parte civile nel procedimento penale.

La decisione rappresenta un segnale chiaro: anche i piccoli atti di vandalismo non saranno tollerati, soprattutto quando colpiscono luoghi istituzionali e simbolici.