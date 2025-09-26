Dodicenne scomparsa a Lecce, la madre: «Potrebbe essere in Molise»

LECCE-MOLISE. Ore di preoccupazione a Lecce per la scomparsa di Aurora, una ragazzina di 12 anni e mezzo di cui non si hanno più notizie da ieri mattina. La madre ha diffuso un appello urgente sui social, invitando chiunque possa avere informazioni a collaborare con le autorità per ritrovare la figlia.

La madre ha scritto: “Mia figlia Aurora è scomparsa ieri mattina da Lecce alle ore 8. Indossava felpa nera Adidas, leggins neri, scarpe Nike Air bianche con logo nero e portava uno zaino Zero. Chiunque l’abbia vista mi contatti immediatamente o chiami direttamente le forze dell’ordine. È alta 1,55 m, ha capelli castano scuri lisci, occhi marroni e porta occhiali neri. Ha 12 anni e mezzo. Può darsi sia diretta a Parma, Bolzano o Isernia. Condividete il più possibile, vi prego!”.

Al momento della scomparsa, Aurora indossava una felpa nera Adidas, leggins neri, scarpe Nike Air bianche con logo nero e portava uno zaino Zero. È alta circa 1,55 m, ha capelli castano scuro lisci, occhi marroni e porta occhiali con montatura nera.

Le autorità hanno invitato chiunque possa avere informazioni a contattare immediatamente le forze dell’ordine. La comunità locale è mobilitata per diffondere l’allerta e contribuire alle ricerche.