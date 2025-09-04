Dolore e commozione per l’ultimo saluto a Kevin Trofino

LENTELLA. Dolore e tantissima commozione a Lentella per l’ultimo saluto a Kevin Trofino.



Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16, presso una gremita chiesa Santa Santi Cosma e Damiano, sono stati celebrati i funerali del 28enne tragicamente scomparso domenica mattina nel violentissimo incidente stradale sulla Statale 16.

Kevin viaggiava in sella a una Honda CBR quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale compagnia, si è scontrato con una Fiat Panda. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane, nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118.



Dall’autopsia eseguita dal dottor Pietro Falco, medico legale, dell’ASL Lanciano Vasto Chieti, è emerso che il giovane è deceduto a causa di un politrauma che ha interessato cranio e polmoni. Contestualmente sono stati effettuati anche gli esami istologici e tossicologici, i cui risultati saranno disponibili entro 60 giorni come da prassi.

Nell’incidente sono rimaste lievemente ferite due persone a bordo della Panda e un secondo motociclista, che per evitare lo scontro è scivolato senza riportare gravi conseguenze. Un 79enne di Vasto, A.F., alla guida della Fiat Panda contro la quale si è schiantata la moto di Kevin, è stato iscritto nel registro degli indagati dal sostituto procuratore Vincenzo Chirico per il reato di omicidio stradale, atto dovuto per consentire lo svolgimento delle indagini.

La comunità di Lentella è ancora shock per la perdita di Kevin, che lavorava come membro dell’equipaggio su navi da crociera. Il sindaco Marco Mancini ha proclamato il lutto cittadino.

Palloncini bianchi, rossi e blu sono si sono levati in cielo in ricordo del giovane.

Il ragazzo lascia il papà Giuseppe, la mamma Stefania, la sorella Noemi, il cognato Alain, i nipoti Alice e Leonardo, e la compagna Melissa.