Domenica pomeriggio i funerali di Antonio Travaglini

GUGLIONESI. Un silenzio che diventa assordante ha avvolto Guglionesi. La notizia della morte di Antonio Travaglini ha colpito l’intero paese, trasformando un lutto personale in un dolore condiviso che sembra percorrere ogni strada, ogni piazza e ogni casa. In un borgo così piccolo, dove bene o male ci si conosce tutti, la tragedia di un singolo tocca inevitabilmente tutti, e la comunità si ritrova unita nel piangere insieme.

Nei volti degli abitanti si legge sgomento e incredulità, nei gesti di vicinanza si percepisce la solidarietà che nasce spontanea quando la perdita di uno diventa un vuoto sentito da tutti. La vita quotidiana, che fino a ieri sembrava normale e rassicurante, oggi appare sospesa, segnata da un peso collettivo che si percepisce in ogni incontro, in ogni conversazione, in ogni gesto di chi sente di condividere un dolore comune.

Il paese si raccoglie, e la vicinanza tra le persone diventa tangibile. Le famiglie si incontrano, gli amici si sostengono, le parole si fanno più lente e i silenzi più profondi. A Guglionesi, dove le vite delle persone si intrecciano da generazioni, la perdita di un membro della comunità non resta confinata, ma si diffonde, creando un lutto collettivo che rende evidente quanto siano forti i legami sociali e quanto conti restare uniti nei momenti di difficoltà.

Oggi Guglionesi piange insieme. Il dolore non si limita a chi conosceva Antonio personalmente, ma coinvolge l’intero paese, che sente questa perdita come una ferita comune, un vuoto condiviso che parla della fragilità della vita e della necessità di sostenersi a vicenda. In questo silenzio partecipato emerge la forza di un paese che sa stare insieme, che sa trasformare il dolore individuale in un momento di vicinanza collettiva, e che oggi, più che mai, dimostra quanto sia importante sentirsi uniti davanti alla perdita di uno dei propri figli.

Intanto, nella mattinata di oggi, sabato 6 settembre, è stata eseguita l’ispezione cadaverica dal medico incaricato dalla Procura di Larino, presso l’ospedale di Termoli.

Il Pm di turno, al termine, acquisito il referto, ha disposto il nulla osta alla sepoltura, restituendo la salma ai familiari. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio del San Timoteo e i funerali saranno celebrati domani, domenica pomeriggio, alle 17, nella chiesa madre di Guglionesi.