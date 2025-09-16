Dramma all’Eurospin, dipendente trovato senza vita

TERMOLI. Dramma all’interno del supermercato Eurospin di via Corsica a Termoli. Tre le gazzelle dell’Arma dei Carabinieri che ieri sera sono intervenute a causa della morte di un dipendente 38enne, trovato senza vita nella struttura.

Sul posto anche il 118, coi volontari della Misericordia di Termoli, anche se i medici dell’equipe del Molise soccorso non hanno potuto che constatarne il decesso.

I militari dell’Arma hanno sentito anche i colleghi, l’ipotesi è quella di un gesto estremo. Solo a notte inoltrata la salma dell’uomo è stata rimossa, dopo il nulla osta ricevuto dalla Procura di Larino.