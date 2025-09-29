E’ lo chef abruzzese Dino Alberto Paganelli il 51enne stroncato da un malore a Petacciato marina

TERMOLI. Il 51enne trovato morto a Petacciato marina è deceduto per cause naturali. E’ quanto ha stabilito il medico legale incaricato della ricognizione esterna, che si è conclusa nel pomeriggio presso l’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

La persona rinvenuta senza vita è Dino Alberto Paganelli, cuoco in un locale di Carunchio residente a San Buono scomparso per cause naturali. Il Pm della Procura di Larino ha autorizzato la restituzione della salama ai familiari. A rinvenire il cadavere dell’uomo era stato un passante, che subito ha allertato le forze dell’ordine e il 118, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, ma ormai non c’era più nulla da fare. Sul posto i militari della Capitaneria di Porto di Termoli e i Carabinieri della stazione di Petacciato, così come il vicesindaco di Petacciato, Gianpiero Lascelandà e il primo cittadino di San Buono, Nicola Zerra.