Eseguita l’ispezione esterna al San Timoteo, la salma di Ilaria sarà restituita entro oggi alla famiglia

TERMOLI. Mentre prosegue l’attività di ricostruzione del tragico incidente che ha spezzato l’esistenza di Ilaria Forgione e della bambina di otto mesi che aveva in grembo, a opera dei Carabinieri della compagnia di Termoli e della locale stazione di Montenero di Bisaccia, la Procura di Larino ha disposto l’ispezione cadaverica sulla salma della giovane, che proprio ieri aveva compiuto 25 anni.

Il medico legale incaricato, appartenente all’istituto di Medicina legale di Foggia, l’ha eseguita stamani all’obitorio dell’ospedale San Timoteo, dove il corpo senza vita di Ilaria era stata trasferito nella serata di ieri.

Da quello che si apprende, si sta attendendo il nulla osta alla sepoltura, per restituire il feretro alla famiglia, per la celebrazione dei funerali, che come è noto avverranno in un clima di lutto cittadino.

Nel frattempo, il 30enne che era alla guida, compagno di Ilaria, è stato trasportato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, per complicazioni maxillo-faccialli causate dal trauma subito nell’impatto della Golf in contrada San Biase di ieri sera.

Minori le conseguenze del 16enne che era con loro.