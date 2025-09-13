Fanno saltare in aria il bancomat della Bcc in via Corsica

TERMOLI. Stavolta la banda della “Marmotta” ha colpito proprio a Termoli. Nel mirino dei banditi che stanno imperversando da mesi sul territorio è stata la postazione Atm della Bcc di via Corsica.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, che hanno anche chiamato gli artificieri della questura di Pescara, e i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso. In corso operazioni di bonifica e rilievi.

Il botto assordante è stato udito dai residenti intorno alle 3.45, quando i malviventi entrati in azione hanno inserito l’ordigno nella colonnina Atm. Qualcosa però deve essere andato storto, poiché pare sia stato usato un quantitativo eccessivo di esplosivo, che ha causato danni ingenti alla filiale e con le banconote sparse dappertutto, il bottino dovrebbe essere esiguo.