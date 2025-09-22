MONTELONGO. Furto notturno in azienda agricola: rubati camion e trattore.

Ancora un episodio di criminalità nelle campagne del Basso Molise. Nella notte tra venerdì e sabato, ignoti si sono introdotti in una nota azienda agricola situata in contrada Piano Saccione, a Montelongo, riuscendo a sottrarre un camion e un trattore di piccole dimensioni custoditi in uno dei depositi.

I malviventi, non soddisfatti del bottino, hanno tentato di portare via anche un trattore di grossa cilindrata parcheggiato nel piazzale esterno. Il colpo, però, è stato interrotto dall’arrivo dei proprietari, allertati da alcuni movimenti sospetti. Nonostante l’immediata segnalazione alle forze dell’ordine e un tentativo di inseguimento, i ladri sono riusciti a dileguarsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. L’episodio riaccende l’allarme sicurezza nelle aree rurali, già colpite da una serie di furti analoghi nei mesi scorsi.