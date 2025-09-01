Guasto alla Santa Lucia: la motonave ormeggia con difficoltà, sbarco dei passeggeri a San Nicola

TERMOLI. Oggi, lunedì primo settembre, è ancora estate e c’è chi con temperature gradevoli decide di trascorrere una o più giornate alle Isole Tremiti. Affollata anche la partenza del traghetto Santa Lucia, stamani, alle 9, ma un inconveniente tecnico ha trasformato la traversata in un’attesa snervante.

Sono 208 i passeggeri attualmente in fase di stallo, a bordo della motonave della compagnia di navigazione Nlg, poiché la Santa Lucia ha subito un’avaria, all’idrogetto di destra e non riusciva a ormeggiare.

Immediata è partita la segnalazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Termoli, col comandante del traghetto che ha cercato di risolvere il guasto, almeno per far sbarcare i turisti. Per la corsa di ritorno, garantito il tragitto con la Capri Jet, sempre della Nlg e i viaggiatori sono già ripartiti a bordo dell’aliscafo.

Vista la difficoltà, la Santa Lucia ha tentato ed è riuscita nell’ormeggio all’isola di San Nicola e non a San Domino. Presente in banchina il personale militare del locale ufficio marittimo della Guardia costiera, che ha coordinato queste operazioni, anche con l’ausilio di un battello, prontamente salpato dal molo diomedeo. Dunque, con un po’ di ritardo, passeggeri sbarcati a San Nicola.

La Santa Lucia poi ritornerà al porto di Termoli senza passeggeri, dove sarà sottoposta alle riparazioni.