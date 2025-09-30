Ha ucciso la moglie a colpi di pietra nel Sannio, arrestato a Campobasso durante la fuga

CAMPOBASSO. I Carabinieri hanno arrestato a Campobasso Salvatore Ocone, marito di Elisa Polcino, la donna uccisa oggi a Paupisi con colpi di pietra.

Dopo l’omicidio, l’uomo era fuggito portando con sé i figli minorenni, che sono stati successivamente rintracciati insieme a lui. Al momento non ci sono informazioni certe sulle loro condizioni di salute.

Nelle ultime ore le forze dell’ordine avevano monitorato le immagini delle telecamere di sicurezza posizionate lungo le principali vie d’accesso alla provincia molisana, per verificare se l’uomo fosse arrivato in Molise a bordo della sua Opel Mokka nera.

Le indagini si sono intensificate dopo una segnalazione proveniente da Campobasso e, secondo quanto riferito, a individuare la vettura sarebbe stato anche un elicottero dei Carabinieri.