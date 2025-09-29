Il cadavere del 51enne trasportato all’obitorio, si attende il responso del medico legale

TERMOLI. Il corpo senza vita del 51enne nativo di Vasto e residente a San Buono, trovato nei pressi del Cea di Petacciato marina, intorno alle 11.10 di oggi, è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dopo il nulla osta alla rimozione ottenuto dalla Procura di Larino. Sarà compito del medico legale incaricato fornire il responso sulle cause del decesso, che si sospetta avvenuto per malore.

A rinvenire il cadavere dell’uomo era stato un passante, che subito ha allertato le forze dell’ordine e il 118, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, ma ormai non c’era più nulla da fare.

Sul posto i militari della Capitaneria di Porto di Termoli e i Carabinieri della stazione di Petacciato, così come il vicesindaco di Petacciato, Gianpiero Lascelandà.

Sull’esito dell’ispezione esterna la Procura valuterà se restituire subito il corpo del 51enne alla famiglia, o trattenerlo per ulteriori accertamenti irripetibili.