Il dramma di Ilaria, Contucci: «Comunità affranta e addolorata, cordoglio e vicinanza alla famiglia»

MONTENERO DI BISACCIA. Un dramma tra i più dolorosi e sgomenti che la memoria recente ricordi, quello della 25enne Ilaria Forgione, che ha sconvolto la comunità di Montenero di Bisaccia e di tutto il basso Molise. Un incidente su cui sono all’opera i Carabinieri della compagnia di Termoli e della locale stazione, per ricostruirne la dinamica.

Perdere la vita e con essa la bambina che cresceva nel suo grembo, a poche settimane dal parto, nel giorno del proprio compleanno, consuma un destino quanto mai tragico e funesto, difficile anche da immaginare.

Centinaia le testimonianze di cordoglio sulla notizia di questa scomparsa tanto assurda quanto prematura, così sconvolgente, così com’è stato sottolineato da tantissimi dei nostri lettori.

«La comunità è affranta e addolorata, siamo vicini alla famiglia», le parole della sindaca, Simona Contucci, che è orientata a proclamare lutto cittadino, per la morte di Ilaria e della sua creatura.

La salma della giovane donna è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Timoteo, a disposizione della Procura di Larino, che dovrà decidere se disporre l’autopsia o limitarsi all’ispezione cadaverica.