CAMPOBASSO. Incendio a Campochiaro: in fiamme 600 rotoballe, intervento massiccio dei Vigili del Fuoco.

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13, un vasto incendio ha interessato un campo agricolo situato nei pressi del Nucleo Industriale di Campochiaro, nel cuore del Molise. Le fiamme hanno avvolto circa 600 rotoballe di fieno e paglia, sprigionando una densa colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso, composta da sette unità operative e supportata da tre automezzi antincendio. L’intervento, ancora in corso, è mirato a contenere e circoscrivere il rogo, impedendo la propagazione delle fiamme ai mezzi agricoli parcheggiati nelle immediate vicinanze.

A rafforzare le operazioni è stato inviato anche il personale del Gruppo Operativo Speciale (Gos) dello stesso Comando, con due mezzi per il movimento terra. Questi ultimi sono impegnati nello smassamento del materiale bruciato, una fase cruciale per la bonifica completa dell’area e per garantire la piena messa in sicurezza del sito.

Sul luogo dell’incendio sono presenti anche i Carabinieri della Stazione di Bojano, a presidio dell’area e per gli accertamenti di rito. Al momento, il rogo risulta sotto controllo, ma le operazioni di spegnimento e bonifica proseguiranno fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.