In fiamme 600 rotoballe, operazioni di spegnimento in fase conclusiva

CAMPOBASSO. Sono in fase conclusiva le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha coinvolto circa 600 rotoballe, impegnando dalla tarda mattinata di ieri i Vigili del fuoco del comando di Campobasso, in agro di Campochiaro.
L’intervento ha comportato l’impiego di più di 10 unità, avvicendatesi su 3 turni di servizio, nonché l’utilizzo di automezzi idonei alle operazioni di spegnimento e di macchine operatrici necessarie allo smassamento del materiale coinvolto dall’incendio.
Sono in corso di accertamento le cause dell’innesco.